2021/02/15 | 11:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حث مهاجم باريس سان جيرمان، النجم البرازيلي نيمار، زميله السابق في نادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على مغادرة “البارسا” والانتقال إلى الفريق الفرنسي في الموسم المقبل.ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن نيمار اتصل بميسي مؤخرا، وتحدث معه حول “جمال الحياة” في باريس، ومدى الاستمتاع باللعب لسان جيرمان، وذلك لإقناعه بعدم تجديد عقده مع برشلونة.وأكدت الصحيفة، أن ميسي لن يتخذ قراره حتى معرفة ما ستسفر عنه انتخابات “البارسا”، وخطة الرئيس الجديد، إلا أن “بي إس جي” يعتمد على وجود نيمار في صفوفه، ويرى أن هذا سيعزز فرص ضم “البرغوث”.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في نهاية هذا الموسم، ولم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نيمار يقدم نصيحة لميسي عشية مواجهة فريقيهما في دوري الأبطال عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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