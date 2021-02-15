2021/02/15 | 11:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزير الدفاع العراقي يصل ديالى ويعقد اجتماعا مغلقا مع المحافظ والقادة الأمنيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الدفاع العراقي يصل ديالى ويعقد اجتماعا مغلقا مع المحافظ والقادة الأمنيين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير الدفاع العراقي يصل ديالى ويعقد اجتماعا مغلقا مع المحافظ والقادة الأمنيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).