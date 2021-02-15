عودة / 315 / اسرة نازح الى قراها في ديالى

2021/02/15 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عادت / 315 / اسرة نازحة الى مناطقها المحررة شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال حاتم التميمي قائمقام المقدادية / وكالة / لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الاسر العائدة من النزوح القسري توزعت في قرى نوفل والشيحة والعالي وابو دهن والاسيود وحنبس وجمرخي والتايه والكوام شمال المقدادية ، بعد استحصال الموافقات الامنية والرسمية وتدقيق بياناتها الامنية".ودعا التميمي المنظمات الانسانية المحلية والدولية الى تقديم الدعم للعوائل العائدة من النزوح القسري كونها بحاجة للخدمات الضرورية التي تمكنها من الاستقرار والتوطين "، مبينا :" ان اعدادا قليلة لم تتمكن من العودة الى ديارها لاسباب وظروف متعددة منها المؤشرات الامنية والتكيف المعيشي في مناطق النزوح "./انتهى

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