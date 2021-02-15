عالية نصيف تطالب بمحاكمة اي مسؤول حكومي يثبت تعامله مع شركة تموين الخليج بتهمة الخيانة

2021/02/15 | 11:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بمحاكمة أي مسؤول حكومي يثبت تعامله مع شركة تموين الخليج (GCC) والشركة الأم (أجيليتي) وكافة فروعها ومسمياتها بتهمة الخيانة مهما كان منصبه، معربة عن شكرها لكل من ساهم في فضح هذه الشركات التي نهبت أموال الشعب العراقي عام 2012 باعتراف الجانب الأمريكي الذي أدرجها على القائمة السوداء .وقالت في بيان اليوم، أنه :" بتاريخ 1 آب 2019 وجهنا كتاباً رسمياً إلى المفتش العام السابق في وزارة النفط، انتقدنا فيه بشدة دفاع الدائرة القانونية في الوزارة عن شركة تموين الخليج الفاسدة، وأشرنا الى العديد من الكتب التي طالبت الوزارة بإدراجها على القائمة السوداء، منها كتب صادرة عن رئاسة الوزراء ورئيس هيئة المستشارين والمخابرات العامة ولجنة النزاهة النيابية والحكومة الأمريكية وغيرها عشرات الكتب التي تتهم الشركة بالنصب والاحتيال، وأكدنا أن دفاع الدائرة القانونية في الوزارة عن هذه الشركة مثير الريبة ".وأوضحت نصيف :" أن هذه الشركة التي تم فضحها مؤخراً على شاشات الفضائيات تابعة للشركة الأم أجيليتي الكويتية التي لها فروع في إسرائيل، وسبق لها أن مارست عملية نصب واحتيال ونهبت ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لإعمار العراق عام 2012 ، وهي موضوعة على القائمة السوداء الأمريكية، وقد قامت شركة تموين الخليج التابعة لها مؤخراً بتغيير اسمها إلى (أوف شاور) لتعاود قرصنتها في العراق بالتواطؤ مع الفاسدين في قطاع النفط والطاقة ".وشددت النائبة على " أهمية محاكمة اي مسؤول عراقي مهما كان منصبه بتهمة الخيانة في حال ثبوت تعامله بشكل رسمي أو غير رسمي أو مجرد لقائه بشخص يمثل هذه الشركة "./انتهى9

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