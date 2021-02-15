حول مفهوم -آخر الاديان- - سعيد الجعفر

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الجعفر فكرو اخر الاديان او آخر الايديولوجيات تنطلق من غطرسة تتجلى فيما يطلق عليه في السوسيولوجيا المركزية.



فالمركزيات اساسها الغطرسة والاعجاب بالذات ، بل إنهاةفي الكثير من الاحيان تنطلق من عقد وانكفاءات تمر بها الثقافات والحضارات وتعبر عن الشد النفسي والخوف من الانهيار والتلاشي .



فكل دين يعد نفسه اخر الاديان ..ففي انجيل متى الاصحاح ٢-;-٤-;- يرد بالحرف الواحد :ويقوم أنبياء كذبة كثيرون ويضلون كثيرين ......





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