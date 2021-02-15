نجيب عياد: نحو هوية عربية للسينما.. - حكمت الحاج

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج التقيت الراحل نجيب عياد لأول مرة في مدينة سوسة التونسية عام 1999 رفقة المنتج السينمائي الراحل أحمد بهاء الدين عطية، وذلك خلال انعقاد اشغال ملتقى المبدعات العربيات في دورته الرابعة تحت عنوان "المرأة والسينما"، لإجراء حوار صحفي معهما يتناول واقع الصناعة السينمائية التونسية وآفاقها.



وتتالت اللقاءات في مختلف المناسبات الثقافية في تونس، والسينمائية منها على وجه الخصوص، ولعل من أقربها فعاليات أيام قرطاج ......





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