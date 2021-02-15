تراجع إصابات كورونا في ديالى خلال الـ 24 ساعة الماضية

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاثنين، تسجيل انخفاض كبير في إصابات كورونا في الساعات الـ 24 الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 1129 فحصاً لحالات اشتباه خلال الساعات الـ 24 الماضية وكشفت 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا كبيرا في معدلات الإصابة اليومية قياسا بالأيام الماضية".

وأضاف، أن "ديالى لم تسجل أي حالة وفاة لليوم الـ 13 على التوالي فيما بلغت حالات الشفاء 35 حالة".

وأشار إلى أن "إجمالي حالات الإصابة بلغت 24009 حالة وحالات الشفاء 23423 والوفيات 278 حالة".

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