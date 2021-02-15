إضراب في دوائر السليمانية وحلبجة المرتبطة ببغداد بسبب الرواتب - عاجل

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

أفاد مصدر مطلع من محافظة السليمانية في إقليم كردستان، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، بإعلان عدد من الدوائر الحكومية التابعة للحكومة الاتحادية إضرابهم عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الدوائر الاتحادية في الإقليم أعلنت إضراباً عاماً عن الدوام بسبب تأخر رواتبها لأكثر من 70 يوماً".وأوضح، أن "الدوائر هي الجنسية، والإقامة، والجوازات، والبطاقة الوطنية، والإضراب يشمل دوائر السليمانية وحلبجة"، مشيراً إلى أن "تلك الدوائر تابعة للحكومة الاتحادية، وتتسلم رواتبها من هناك".

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