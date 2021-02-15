انحسار مناسيب المياه يتسبب بظهور قطع أثرية في ديالى

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن مفتش آثار وتراث ديالى، فيصل محمد صالح، عثور مواطن على مجموعة من القطع الاثرية في حوض حمرين.

وقال صالح في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القطع الاثرية عبارة عن قطع فخارية تمثلت بعدد من الجرار التي عثر عليها في منطقة جلولاء بحيرة حوض حمرين وذلك بعد انحسار منسوب المياه في تلك المناطق مما ادى الى ظهور هذه الجرار على أحد المواقع الاثرية التي تقع في حوض حمرين التي سبق وان اجريت تنقيبات إنقاذية على تلك المواقع في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي."

واكد صالح ان "الحملة كانت إنقاذيه في وقتها لذا من الطبيعي ان يتم العثور على القطع الاثرية بعد كل عملية انغمار ومن ثم انحسار للمياه".

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