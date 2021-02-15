2021/02/15 | 11:15 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا تواصل تسجيل وفيات في ذي قار بالتزامن مع ارتفاع كبير بإصاباتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 11:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا تواصل تسجيل وفيات في ذي قار بالتزامن مع ارتفاع كبير بإصاباتها) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا تواصل تسجيل وفيات في ذي قار بالتزامن مع ارتفاع كبير بإصاباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).