المشروع الوطني “الأسرع”: إعلان إطلاق خدمة إنترنت في بغداد

2021/02/15 | 11:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المشروع الوطني لخدمة الانترنت، اليوم الاثنين، انطلاق اعماله في منطقة زيونة في العاصمة بغداد يشمل باقي المحافظات الاخرى.وقال المتحدث باسم المشروع مصطفى سعدون في بيان، انه “انطلق المشروع الوطني للإنترنت وبالتعاون مع وزارة الاتصالات في منطقة زيونة ببغداد، بشكل فعلي، ليشمل بقية المحافظات خلال الثلاث سنوات المقبلة”.وبحسب البيان، فان “المشروع يعتمد على خدمة الكابل الضوئي وهي التقنية الأحدث في العالم”.

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