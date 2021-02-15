ترجيحات كردية بانفراج تمرير الموازنة بشكلها الحالي مع إبقاء حصة الإقليم

2021/02/15 | 11:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..رجح عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني جمال كوجر , الاثنين , بانفراج الازمة بين المركز والاقليم سياسيا وذلك بتمرير الموازنة بشكلها الحالي مع إبقاء حصة الإقليم , مشيرا الى ان وفد الإقليم برئاسة قوباد طالباني الذي وصل بغداد امس الاحد سيبدي استعداده لتنفيذ اي اتفاق تراه بغداد.وقال كوجر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” الايام الماضية شهدت بعض الانفراج في المواقف السياسية قد تبشر بتمرير الموازنة بشكلها الحالي مع ابقاء حصة كردستان على ما هي عليه”.واضاف ان ” وفد الإقليم برئاسة طالباني الذي وصل امس الى بغداد لانهاء الخلاف بين بغداد والمركز بشأن الموازنة سيبدي استعداده لتنفيذ اي اتفاق تراه بغداد شريطة تحقيق العدالة الاجتماعي مع المحافظات الاخرى دون تمييز” .يذكر ان قوباد طالباني وصل الى بغداد امس الاحد على رأس وفد رفيع المستوى لاستكمال المفاوضات مع اللجنة المالية النيابية والكتل والاطراف السياسية العراقية، حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية.



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