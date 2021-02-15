2021/02/15 | 11:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران الجيش العراقي ينفذ 5 ضربات جوية ضد داعش في بحيرة حمرين المركز الخبري الوطني.

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