طالباني يلتقي النواب الكرد في اللجنة المالية لبحث الموازنة

2021/02/15 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الاثنين، عن مباشرة الوفد الكردي برئاسة قوباد طالباني اجتماعاته في بغداد، مبينا ان الوفد سيلتقي بأعضاء اللجنة المالية من المكون الكردي.وقال ميرزا في تصريح لـ /المعلومة/ ان “نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني وصل، امس، الى بغداد لاستئناف المباحثات بشان الموازنة الاتحادية”.واضاف ان “الوفد سيلتقي، ظهر اليوم، بأعضاء اللجنة المالية النيابية من المكون الكردي ومن ثم بقيادات سياسية في بغداد للخروج بحل بشان تثبيت نسبة كردستان”.وأشار ميرزا الى ان “نسبة كردستان مازالت محور الخلاف بين القوى السياسية حيث يصر البعض على تطبيق بنود الموازنة المقترحة من الحكومة الاتحادية في حين تطالب قوى سياسية بتسليم النفط كاملا لبغداد”.



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