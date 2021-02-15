2021/02/15 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الاردنية المهندسة مها علي ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ، الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للشركة العراقية الأردنية للصناعة في عمان ، حيث تم الاطلاع على واقع الشركة واستثماراتها وتوجهاتها الاستثمارية الأولية للسنوات المقبلة .و تمت خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والسفير العراقي لدى الأردن حيدر منصور هادي وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومسؤولون من البلدين ، مناقشة آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة في ضوء تكليف الشركة العراقية الأردنية للصناعة بالقيام بالاجراءت والدراسات الأولية اللازمة له .وكلفت الجمعية العمومية إدارة الشركة بالمضي قدما بالإجراءات اللازمة لطلب العروض "RFP " حول اعداد دراسة جدوى للمشروع وتقديم خدمات استشارية له .وأكد الوزيران ضرورة تسريع الاجراءات بهذا الخصوص .وأوصت الجمعية العمومية بتشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم الجهات المختصة في كلا البلدين لغرض متابعة سير العمل في المشروع.كما قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس إدارة الشركة بوضع خطة عمل وتصور شامل للشركة للسنوات الثلاث المقبلة .وقد تأسست الشركة العراقية الأردنية للصناعة عام 1981 مناصفة بين حكومتي الأردن والعراق ولديها مساهمات استثمارية لدى الجانبين الأردني والعراقي ./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرا الصناعة الاردني والعراقي يبحثان تسريع اجراءات اقامة المدينة الاقتصادية المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرا الصناعة الاردني والعراقي يبحثان تسريع اجراءات اقامة المدينة الاقتصادية المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).