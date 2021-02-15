طيران الجيش يوجه خمس ضربات جوية لعناصر داعش في منطقة بحيرة حمرين

2021/02/15 | 11:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه طيران الجيش خمس ضربات جوية دقيقة استهدف فيها عناصر عصابات داعش فيمنطقة بحيرة حمرين .وذكر بيان لخلية الاعلام الامني :" ان قواتنا الامنية واصلت ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية ، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة.وبعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش خمس ضربات جوية دقيقة، استهدف فيها عناصر عصابات داعش في منطقة بحيرة حمرين"./انتهى9

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