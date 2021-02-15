ما يسمى بالتحالف الدولي يعمل على انشاء قاعدة بريف الحسكة السورية

2021/02/15 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت ما تسمى "تنسيقيات المسلحين" بان قوات "التحالف الدولي" تعمل على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في منطقة عين ديوار شمال شرق مدينة المالكية عند مثلث...

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