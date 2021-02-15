العراق: سائرون يخول العامري للتفاوض مع منطقة كردستان بشأن الموازنة

2021/02/15 | 11:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد الصفار، أن تحالف سائرون خول رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، فيما يخص التوصل إلى اتفاق مع منطقة كرد...

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