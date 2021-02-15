2021/02/15 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين (15 شباط 2021)، توجيه 5 ضربات جوية لعناصر داعش في بحيرة حمرين.وذكرت الخلية في بيان ان "قواتنا الامنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة".واضاف البيان "وبعملية نوعية متميزة وجه طيران الجيش خمسة ضربات جوية دقيقة، استهداف فيها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً عن هذه الضربات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يوجه 5 ضربات جوية لعناصر داعش في بحيرة حمرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يوجه 5 ضربات جوية لعناصر داعش في بحيرة حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).