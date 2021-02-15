طائرات F-16 عراقية توجه ضربتين لمواقع تابعة لداعش في جبال حمرين

2021/02/15 | 11:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، تدمير أوكارا للإرهابيين بضربة جوية في سلسلة جبال حمرين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، طائرات F_16 العراقية تنفذ ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين".

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