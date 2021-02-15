الشرطة الاتحادية تعثر على طائرة مسيرة وصاروخين قرب الحدود السورية

2021/02/15 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت الشرطة الاتحادية على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية السورية.

وذكر بيان للشرطة، أن قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية السورية وعثرت خلاله على الطائرة المسيرة مع صاروخين من دون ذكر معلومات عن عائدية تلك الطائرة والأسلحة.

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