البيتكوين تتراجع 3% بعد تجاوزها 49 ألف دولار للمرة الأولى

2021/02/15 | 11:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت عملة البيتكوين بنحو 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد ارتفاعها أعلى 49 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق.

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