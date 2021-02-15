2021/02/15 | 12:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، أن طائرات F 16 العراقية، دمرت أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "طائرات F_16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين".وواضحت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرات F 16 العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرات F 16 العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).