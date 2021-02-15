2021/02/15 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل الاعلام في إقليم كردستان وفاة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس.

وسائل الاعلام ذكرت ان شاويس العضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني توفي في أحد مستشفيات محافظة أربيل عن عمر ناهز أربعة وسبعين عاما اثر مرض عضال.

وكان شاويس قد شغل العديد من المناصب الحزبية والحكومية في بغداد واربيل ، كان من بينها عمله نائبا لرئيس الجمهورية ونائبا لرئيس الوزراء في الحكومة الاتحادية.

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