عودة رحلات الخطوط الجوية العراقية الى لندن وبرلين وكوبنهاكن

2021/02/15 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية بدء تشغيل خمسة خطوط مع القارة الاوروبية بشكل منتظم.

وفيما اشارت الى توجهها لافتتاح خطوط جديدة مؤكدة ان اسعار التذاكر فيها تنافسية مقارنة ببقية الشركات الأخرى ..وقالت الشركة في بيان انه تم تشغيل خمسة خطوط الى القارة الاوروبية بشكل منتظم تتضمن برلين ودوسلدورف وفرانكفورت ولندن وكوبنهاكن كمرحلة أولى وان الشركة مستمرة بافتتاح خطوط جديدة خلال المدة المقبلة.

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