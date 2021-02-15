طائرات أف – 16 العراقية تدك أهدافاً منتخبة في عملية جديدة

2021/02/15 | 12:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، تنفيذ طائرات الـ”أف 16″ العراقية ضربتين جويتين في جبال حمرين.وقالت الخلية في بيان، إنه “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F_16 العراقية ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين”.وأضافت “وقد أسفرت الضربتان عن تدمير أوكار للإرهابيين”.وتابعت أن “القوات الأمنية تواصل ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ، من خلال المتابعة المستمرة والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة”.وبيّنت أنه “بعملية نوعية متميزة، وجه طيران الجيش خمسة ضربات جوية دقيقة، استهداف من خلالها عناصر عصابات داعش في بحيرة حمرين”.

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