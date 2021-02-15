الحلبوسي يعزي بوفاة شاويس

2021/02/15 | 12:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تعازيه بوفاة عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني روز نوري شاويس.

وفيما يلي نص تعزية رئيس البرلمان:

” بمزيد من الحزن، تلقينا نبأ وفاة السياسي البارز عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور روز نوري شاويس.

وإننا إذ نعبِّر في هذا المصاب عن أصدق مشاعر العزاء والمواساة، نسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويحشره مع الصالحين.

إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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