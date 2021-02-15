طائرات التحالف تدمر اوكارا للارهابيين في حمرين

2021/02/15 | 12:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني يوم الاثنين، عن تدمير عدة اوكار للارهابيين في سلسلة جبال حمرين، فيما اكد مصدر مطلع، ان المنطقة تشهد تحركات عسكرية واسعة.

واوضح ملا كريم شكور مسؤول تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان وفدا عسكريا رفيعا يزور ناحية ينكيجة التابعة لقضاء خورماتو ، وذلك عقب مقتل شرطي باسم محمد جواد مساء الاحد.

واضاف: ان مسؤولين رفيعي مستوى تفقدوا تلك المناطق.

وعلى صعيد متصل، اعلنت خلية الاعلام الامني، أن طائرات F 16 العراقية، دمرت أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين.

وقالت الخلية: ان "طائرات F 16 العراقية، نفذت ضربتين جويتين ضد أهداف منتخبة في سلسلة جبال حمرين".

وواضحت أن "العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، وقد أسفرت عن تدمير أوكار للإرهابيين".

PUKmedia خاص

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