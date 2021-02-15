2021/02/15 | 12:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..أفاد مصدر نيابي , الاثنين , بأن مفاوضات اللجنة المالية النيابية مع نائب رئيس الإقليم قوباذ الطالباني ستكون الأخيرة لكونه يملك كامل الصلاحيات, مشيرة اذا لم يبد الإقليم مرونة فسيلجأ البرلمان للتصويت على الموازنة بالأغلبية.وقال المصدر في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللجنة المالية النيابية ووفد الإقليم الذي وصل الى بغداد مساء امس سيجريان اجتماعا حاسما، اليوم، للوصول الى اتفاق بشان حصة الإقليم بالموازنة وتنفيذ ما عليه من التزامات وفق ما تم اقراره بالموازنة ” , مبينا ان ” طالباني والوفد المرافق له يمتلك كامل الصلاحيات ” .وأضاف المصدر، انه “في حال تم الاتفاق بين اللجنة المالية والوفد سنقوم باجراء تعديلات على الجداول الخاصة فيما يتعلق بالاقليم وبعكسه سوف يتم رفع الموازنة الى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت بالأغلبية المطلقة ” .يذكر ان عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكردستاني جمال كوجر رجح في تصريح لـ / المعلومة / , اليوم الاثنين تمرير الموازنة بشكلها الحالي مع ابقاء حصة كردستان على ما هي عليه.



انتهى / 25م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طالباني يخوض مفاوضات اللحظة الأخيرة لتدارك إقرار الموازنة بالأغلبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طالباني يخوض مفاوضات اللحظة الأخيرة لتدارك إقرار الموازنة بالأغلبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).