طالبت محاكمتهم بالخيانة.. نصيف تحذر من التعامل مع شركة متهمة بالنصب والاحتيال

2021/02/15 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

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طالبت النائبة عالية نصيف، الاثنين، بمحاكمة أي مسؤول حكومي يثبت تعامله مع شركة تموين الخليج(GCC) والشركة الأم (أجيليتي) وكافة فروعها ومسمياتها بتهمة الخيانة مهما كان منصبه، فيما اكدت ان هذه الشركات نهبت أموال الشعب العراقي عام 2012 باعتراف الجانب الأمريكي الذي أدرجها على القائمة السوداء.

وقالت نصيف في بيان، تلقت "ان ار تي عربية" نسخة منه، (15 شباط 2021)، أنه "بتاريخ 1 آب 2019 وجهنا كتاباً رسمياً إلى المفتش العام السابق في وزارة النفط، انتقدنا فيه بشدة دفاع الدائرة القانونية في الوزارة عن شركة تموين الخليج الفاسدة، وأشرنا الى العديد من الكتب التي طالبت الوزارة بإدراجها على القائمة السوداء، منها كتب صادرة عن رئاسة الوزراء ورئيس هيئة المستشارين والمخابرات العامة ولجنة النزاهة النيابية والحكومة الأمريكية وغيرها عشرات الكتب التي تتهم الشركة بالنصب والاحتيال، وأكدنا أن دفاع الدائرة القانونية في الوزارة عن هذه الشركة مثير الريبة".

وأوضحت نصيف، أن "هذه الشركة التي تم فضحها مؤخراً على شاشات الفضائيات تابعة للشركة الأم أجيليتي الكويتية التي لها فروع في إسرائيل، وسبق لها أن مارست عملية نصب واحتيال ونهبت ملايين الدولارات من الأموال المخصصة لإعمار العراق عام 2012، وهي موضوعة على القائمة السوداء الأمريكية".

واشارت الى ان "شركة تموين الخليج التابعة لها قامت مؤخراً بتغيير اسمها إلى (أوف شاور) لتعاود قرصنتها في العراق بالتواطؤ مع الفاسدين في قطاع النفط والطاقة"، مشددة على "أهمية محاكمة اي مسؤول عراقي مهما كان منصبه بتهمة الخيانة في حال ثبوت تعامله بشكل رسمي أو غير رسمي أو مجرد لقائه بشخص يمثل هذه الشركة".

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