العراق على موعد مع الثلوج والأمطار.. ومدن أخرى تستعد لرياح 'مزعجة'

2021/02/15 | 12:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تشير آخر توقعات حالة الطقس، الإثنين، إلى أجواء مستقرة ودافئة اليوم وغدا، فيما تعاود الأمطار والثلوج الهطول بدءا من يوم الأربعاء المقبل.

وقال المتنبئ الجوي نائل العلي، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها NRT عربية، اليوم، 15 شباط 2021، إن "خرائط الطقس تشير إلى أجواء مستقرة ودافئة جدا نهارا مع رياح جنوبية نشطة السرعة احيانا، ولاتوجد أية أمطار خلال اليوم وغدا".

وأضاف ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة نهار اليوم الاثنين، ستكون في المنطقة الشمالية 18 إلى 25، وفي المنطقة الوسطى 26 إلى 30، وفي المنطقة الجنوبية 31 إلى 32، وفي المنطقة الغربية 23 إلى 24"، مبينا أن "الحرارة ستبقى مرتفعة مع رياح نشطة مزعجة جنوبية مثيرة للغبار خلال يوم الثلاثاء".

وأوضح ان "البلاد ستشهد أمطارا رعدية بعد ظهر الأربعاء على المناطق الجنوبية ومناطق واسط، وبشكل قليل ومتفرق على مناطق الوسط والفرات الأوسط والغربية، وقد تسبقها عاصفة ترابية على مناطق الوسط والجنوب".

وأشار إلى أن "الأمطار ستكون مابين متوسطة وغزيرة على مناطق الشمال، في حين ستكون خفيفة إلى متوسطة في نينوى وبشكل افضل على باقي مناطق الشمال، ومن المتوقع تساقط الثلوج في المناطق الجبلية حسب آخر التحديثات".

كما أفاد بان "البلاد ستشهد انخفاضا كبيرا وواضحا بدرجات الحرارة يومي الأربعاء تدريجيا والخميس والجمعة المقبلين، لتهبط درجات الحرارة بمقدار 10 إلى 15 درجة عن الايام السابقة، لتكون يوم الخميس القادم في المنطقة الشمالية 8 إلى 13، وفي المنطقة الوسطى 13 إلى 16، اما في المنطقة الجنوبية فستكون 17 إلى 19، وفي المنطقة الغربية ما بين 10 إلى 11، وسيرافق ذلك رياح شمالية غربية باردة نشطة السرعة".

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