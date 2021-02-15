بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني


بارزاني ينعى شاويس: بيشمركة صنديد ومناضل وطني
2021/02/15 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز
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