إيران تعتزم البدء قريبا بالمرحلة الاولى من الاختبار البشري للقاح كورونا

2021/02/15 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن رئيس اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران، الاثنين، عن البدء قريبا بالمرحلة الاولى للاختبار البشري للقاح ايراني جديد بمشاركة 5 شركات.وقال قانعي في تصريح له، انه “فضلا عن لقاحي كورونا اللذين يجري العمل بشانها في مؤسسات حكومية مثل “رازي” و”اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض)” هنالك عمل جار على لقاح مشترك مع كوبا فضلا عن لقاح بدا العمل بشانه من قبل عدة شركات معرفية”.وأضاف، انه “وفيما يتعلق باللقاح المشترك مع كوبا سيتم اولا انجاز المرحلة الثالثة من الاختبار البشري مع ايران ومن ثم يتم نقل التكنولوجيا المتعلقة به الى البلاد تدريجيا.وبشان لقاحات كورونا التي يجري العمل عليها في ايران قال قانعي: ان لقاح “ايران كوف بركت” الذي تتولى انجازه اللجنة التنفيذية لاوامر الامام الخميني (رض) بالتعاون مع شركة “شفا فارمد” من المتوقع له ان تبدا مرحلته الاختبارية البشرية الاولى قريبا ليدخل المرحلتين 2 و 3 ، كما ان المرحلة الاولى من الاختبار البشري للقاح “ايران كوف رازي” ستبدا الاسبوع الجاري ومن سيبدا اختبار لقاح “ميلاد نور” من قبل وزارة الدفاع ومن ثم المرحلة الاولى للاختبار البشري للقاح “ام آر ان” لشركات معرفية تابعة للقاح الخاص.وأوضح، ان المرحلة الاولى للاختبار البشري للقاح “كوف ايران بركت” ستنتهي قبل نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) وستبدا المرحلة الاولى للاختبار البشري للقاح الشركات المعرفية الخمس.



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