مفوضية الانتخابات:اكثر من 70 الف جهاز تحقق بنسبة 100% من حيث الدقة

2021/02/15 | 12:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استخدام أكثر من سبعين ألف جهاز تحقق خلال الانتخابات المقبلة فيما أشارت إلى أن نسبة دقة البصمة للناخبين في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ مئة بالمئة .

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانــــة الغــــلاي ان عدد أجهزة الفرز بلغت نحو ثلاثة وستين ألــــف جهاز مبينة أن المفوضية ستســــتخدم أجهزة تحقق جديدة مــــع الإبقاء على أجهــــزة الفرز والعــــد الإلكترون وأضافــــت مضيفة أن تلك الأجهزة تتميز بوجود مدة شحن كافية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع وأن نســــبة دقة البصمة فــــي تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ مئة بالمئة إذ ســــتظهر بصمــــات الناخب في شاشــــة جهاز التحقق لغرض الإسراع في عملية المطابقة.

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