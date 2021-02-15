2021/02/15 | 12:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: ارتفاع اطلاقات الغاز الايرانية واعتدال الجو ادى الى تحسن الطاقة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).