الديلي ميل: الجيش البريطاني استخدم 1200 كلبا من نوعيات خطيرة خلال عملياته بالعراق وافغانسان

2021/02/15 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الاحد، ان الجيش البريطاني نقل 1200 كلب من نوعيات شرسة جدا وخطيرا الى مناطق العمليات في العراق وافغانستان منذ عام 2002 وحتى الان حيث تم تصنيف معظمها على ان من الخطورة اعادتها الى البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاطباء البيطريين قتلوا منها 380 كلبا بلجيكيا من نوعية مالينوس بين اعوام 2013 الى 2019 فيما تم اقصاء 807 منها حيث اعتبرت كبيرة في السن ومتهالكة او شديدة الخطورة عند اعادتها الى بريطانيا “.واضاف ان ” الكلاب المستخدمة في الخدمة العسكرية البريطانية يطلق عليها لقب الصواريخ الموجهة بالفراء من قبل معالجيها ويتم اخذها في مهام عسكرية الى جميع انحاء العالم ، حيث يمكن للحيوانات المدربة تدريباً عالياً أن تجد رجالاً مصابين وتعقب الاشخاص مع قدرة بعضها على القفز بالمظلة إلى ساحة المعركة وهم مربوطون بمن يحملهم “.وتابع أن ” عددا لايحصى من تلك الكلاب يتم اعدامها عند نهاية خدمتها العسكرية في الجيش البريطاني فيما قال جندي مخضرم في القوات الخاصة الأمريكية ومدرب كلاب – خدم في العراق وأفغانستان “إنه لأمر مأساوي للغاية أن يتم قتلهم في نهاية حياتهم العملية”.



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