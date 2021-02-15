تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان بأقل من المتوقع

2021/02/15 | 12:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع الإنتاج الصناعي في اليابان خلال الشهر الأخير من 2020، لكن بأقل من توقعات المحللين.

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