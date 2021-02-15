تلاعب بمليارات الدنانير.. الكشف عن فساد في محطات وقود وغاز

2021/02/15 | 12:35 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

أعلنت هيئة النزاهة، ضبط تلاعبٍ في التحاسب الضريبي لـ(90) محطة وقود وغاز في البصرة، مبينة أن قيمة ا...

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