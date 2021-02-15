نادي الحشد الشعبي يعين مشرفاً لفرقه السلوي

2021/02/15 | 12:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداداعلن نادي الحشد الشعبي الرياضي، تسمية المدرب رافد عبد الحسين، مشرفاً لفريق السلة.وقال رئيس النادي خالد كبيان في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “نادي الحشد الشعبي الرياضي، يسعى الى تطوير جميع مفاصله من خلال استقطاب العناصر المهمة من لاعبين واداريين”.واوضح ان “ادارة النادي قررت تعيين المدرب رافد عبدالحسين، مشرفاً لفريق السلة في خطوة لدعم الكادر التدريبي بقيادة المدرب علي فرحان”.يذكر ان نادي الحشد تأسس في الربع الاخير من عام 2020 وحقق نتائج مميزة في الدوري السلوي الممتاز حيث يحتل حالياً المركز الثالث.



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