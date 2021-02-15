2021/02/15 | 12:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزامناً مع وصول وفد أمني إلى داقوق.. انفجار يودي بحياة جندي عراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/15 | 12:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تزامناً مع وصول وفد أمني إلى داقوق.. انفجار يودي بحياة جندي عراقي ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تزامناً مع وصول وفد أمني إلى داقوق.. انفجار يودي بحياة جندي عراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).