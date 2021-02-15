الحشد الشعبي: طيران الجيش يقصف مواقع داعش في محيط بحيرة حمرين

2021/02/15 | 12:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالىاعلن القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاثنين، عن قيام طيران الجيش بقصف مواقع داعش الارهابي في محيط بحيرة حمرين.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” طيران الجيش وبناءا على معلومات استخبارية من الحشد الشعبي قصف 5 مواقع في ان واحد لتنظيم داعش الارهابي في الجهة الشرقية والغربية لبحيرة حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة)”.واضاف التميمي،ان” الاصابات كانت مباشرة وسط انباء عن وقوع خسائر في صفوف الارهابين مؤكدا بان دقة معلومات استخبارات الحشد الشعبي هي من اسهمت في توجيه ضربات مهمة لداعش”، لافتا الى ان “عمليات تمشيط انطلقت من اجل الوقوف على حجم خسائر الارهابين”.وكانت القوات الامنية في ديالى قتلت العديد من الارهابين في عمليات نوعية في الاشهر الماضية”.انتهى/ 25 ف

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