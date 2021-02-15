بالصور.. العشرات من خريجيي كربلاء القدامى يتظاهرون للمطالبة بالتعيين كمحاضرين

2021/02/15 | 12:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..تظاهرات العشرات من الخريجين القدامى في كربلاء، الاثنين، للمطالبة بالتعاقد معهم كمحاضرين مجانيين او تعينهم على ملاك مصفى كربلاء النفطي.

وقال عدد من المتظاهرين لـ/المعلومة/، ان “تظاهرتنا هذه جاءت لمطالبة محافظ كربلاء باصدار اوامر ادارية للخريجين القدامى كمحاضرين اسوة بباقي المحافظات، واعطائنا الاولوية بجميع التعينات كون الاعمار اصبحت كبيرة والفرص ضئيلة”.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا ايضا بان يكون لهم حصة من تعينات مصفى كربلاء النفطي بدل الاعتماد على العمالة الاجنبية التي تشكل اكثر من 80% من نسبة العمالة في المصفى.انتهى/ 25ش

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