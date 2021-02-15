مصير 100 داعشي مبهم.. هل نقلوا من سوريا إلى العراق؟

2021/02/15 | 13:19 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات سوريا الديمقراطية مئة من مقاتلي تنظيم "داعش" المعتقلين لديها إلى بغداد الأسبوع الماضي، وفق ما أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول رافضاً الكشف عن اسمه: "تسلمنا مئة معتقل عراقي من عناصر تنظيم داعش من الأكراد السوريين وهم حالياً يخضعون للتحقيق قبل تسليمهم للقضاء".

لكن مسؤولاً في الإدارة الكردية شبه المستقلة في شمال شرقي سوريا نفى هذه المعلومات، رداً على سؤال لوكالة فرانس برس، وقال إنه "لم يتم تسليم "أي عراقي" إلى سلطات بغداد".

يشار إلى أن الإدارة الكردية شبه المستقلة تتردد في بعض الأحيان بمناقشة القضايا المتعلقة بمقاتلي "داعش" أو أسرهم المحتجزين في سجون ومعسكرات قوات سوريا الديمقراطية.

تسليم نحو 900

وفي بداية 2019، سلمت قوات سوريا الديمقراطية حوالي 900 عراقي كانت اعتقلت معظمهم خلال فرارهم من آخر معاقل التنظيم.



ولا يزال هناك 1600 عراقي محتجزون في شمال شرقي سوريا بسبب انتمائهم إلى صفوف "داعش"، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا الشهر.

وأصدرت المحاكم العراقية آلاف الأحكام على عراقيين بتهمة الانتماء إلى التنظيم الإرهابي الذي يعاقب عليه بالإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.



وصدرت أحكام بالإعدام ضد مئات منهم غير أن عدداً قليلاً جداً من الأحكام نفذ بالفعل كون الأحكام القطعية تحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح.

عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (أرشيفية من فرانس برس)

كما من المعروف أن برهم صالح ضد عقوبة الإعدام ويعارض توقيع الأوامر الأخيرة.

أكثر من 60 ألف شخص

إلى ذلك قال مسؤولان كبيران في التحالف لوكالة فرانس برس إن الاتفاق الأصلي كان يهدف أيضاً إلى نقل ما لا يقل عن 500 مدني عراقي من مخيم الهول للنازحين في شمال شرقي سوريا إلى الأراضي العراقية.

من مخيم الهول (أرشيفية من فرانس برس)

ويقطن في الهول أكثر من 60 ألف شخص فروا من مناطق "داعش" مع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من الإرهابيين.



وحوالي نصف الذين يعيشون في المخيم هم من العراقيين.



وأصرت السلطات الكردية على ضرورة عودتهم إلى وطنهم لكن الحكومة في بغداد كانت بطيئة في التحرك لإعادتهم.

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