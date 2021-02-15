2021/02/15 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يوم 7 تشرين الاول/ اكتوبر من عام 1959 وفي تمام الساعة السادسة مساء ، تعرض رئيس الوزراء العراقي عبد الكريم قاسم إلى محاولة اغتيال في شارع الرشيد وس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغد صدام سليلة الإجرام.. عفا عبد الكريم قاسم على أبيها فجزاه بالقتل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغد صدام سليلة الإجرام.. عفا عبد الكريم قاسم على أبيها فجزاه بالقتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).