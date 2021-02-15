الطائرات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابين في حمرين بمحافظة ديالى

2021/02/15 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، أن طائرات F 16 العراقية، دمرت أوكاراً للإرهابين في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى شرق العراق....

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