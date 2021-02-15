العراق على موعد مع الثلوج والأمطار.. ومدن أخرى تستعد لعواصف ترابية

2021/02/15 | 13:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير آخر توقعات حالة الطقس في العراق، الإثنين، إلى أجواء مستقرة ودافئة اليوم وغدا، فيما تعاود الأمطار والثلوج الهطول بدءا من يوم الأربعاء المقبل....

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