عاجل: اللجنة العليا للصحة والسلامة تعلق جميع الانشطة الرياضية لمواجهة فيروس كورونا

2021/02/15 | 13:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الإثنين، تعليق جميع النشاطات الرياضية.وقالت اللجنة في بيان مقتضب، إنه “تقرر تعلق جميع الانشطة الرياضية؛ لمواجهة فيروس كورونا”.وفي وقت سابق، أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 25 قرارا هاما بخصوص الوضع الصحي الراهن.

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