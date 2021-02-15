زادة يهدد بإجراءات عملية في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها

2021/02/15 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، ان حكومة بلاده ستكون مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتكول الإضافي، في حال امتناع أطراف الاتفاق النووي عن تنفيذ التزاماتهم لغاية الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن زادة قوله ان تكليف الحكومة بإيقاف تنفيذ الطوعي للبروتكول الإضافي، يأتي بناء على قرار من مجلس الشورى بهذا الشأن، لكنه لا يعني ايقاف الرقابة، مضيفا ان إيران ستبقى عضوا في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وستواصل التعاون مع منظمة الطاقة الذرية الدولية على الرغم من إيقاف البروتوكول.

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