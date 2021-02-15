2021/02/15 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بوفاة السياسي الكردي روز نوري شاويس ويصفه بالسياسي المناضل

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