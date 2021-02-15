تمرير الموازنة بدون توافق يهدد مبدأ الشراكة

2021/02/15 | 13:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت ديلان غفور النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الاثنين، ان تمرير الموازنة دون التوافق مع اقليم كوردستان، يهدد مبدأ الشراكة وفق الدستور العراقي، لافتة الى ان كتلة سياسية تسعى لتمرير القانون بالاغلبية.

ومن المقرر ان يعقد وفد اقليم كوردستان الذي يترأسه قوباد طالباني اليوم، جولة جديدة من المفاوضات مع المسؤولين في بغداد لحسم مستحقات اقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

واوضحت النائبة ديلان غفور لـPUKmedia: ان عدم تمرير الموازنة بالتوافق يهدد مبدأ الشراكة في الدستور، مشيرة، الى ان هناك كتل نيابية تحاول تمرير الموازنة بالاغلبية وليس بالتوافق.

واضافت: ان اللجنة المالية النيابية تواصل اجتماعاتها للتصويت على مشروع قانون الموزانة الاتحادية لعام الجاري، لافتة الى ان حسم المشاكل بين حكومتي الاتحادية والاقليم ربما سيكون في اللحظات الاخيرة بالتوافق.

على صعيد متصل قال النائب شيروان ميزرا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح سابق لـPUKmedia: ان الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان سيجتمع مع النواب الكورد في اللجنة المالية النيابية.

واضاف: ان الاجتماع سيناقش المواد الخاصة بحصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

يشار الى ان اللجنة المالية النيابية قد عقدت خلال الايام الماضية 46 اجتماعا بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة المالية وتمكنت من اجراء تعديلات عديدة وخفض مبلغها الكلي بنحو 40 ترليون دينار.

PUKmedia خاص

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